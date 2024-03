Quando si gioca Sinner-Vavassori al Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Venerdì 22 marzo debutto al Miami Open per il campione altoatesino, testa di serie n° 2, che al secondo turno sfida Andrea Vavassori. Info, data e dove vederlo

Per Jannik Sinner l’esordio al Miami Open è un derby azzurro che i tifosi avrebbero preferito evitare, contro Andrea Vavassori che ha superato il primo turno in Florida e si ritrova davanti al campione altoatesino, testa di serie n° 2 del torneo e dunque al debutto venerdì.

L’attesa, dunque, non è stata premiata per gli appassionati di tennis e gli estimatori di Sinner dal tabellone visto e considerato che comunque vada, l’Italia dovrà rinunciare a uno dei suoi azzurri. Appuntamento, per seguire live in diretta il match venerdì 22 marzo, orario da stabilire per sapere chi dei due proseguirà.

Sinner e il derby azzurro contro Vavassori

Partiamo con il ribadire che Vavassori, raggiungendo Jannik al secondo turno, ha centrato un obiettivo importante, ambizioso per via del percorso fino ad ora effettuato in questa edizione 2024 del torneo che ha visto spostare i top da Indian Wells alla Florida. Andrea ha superato le qualificazioni battendo con un doppio 6-2 l’argentino Pedro Cachin, molto più avanti di lui nel ranking ATP, contrariamente ai pronostici.

Vavassori, infatti, partiva dalla posizione numero 148, mentre Cachin occupa la posizione numero 79: una partita durata un’ora e 10’ e che l’azzurro ha saputo impostare molto sapientemente; così si è riservato l’occasione di sfidare Jannik che qui a Miami punta al titolo, ma non solo. Come spiegato a più riprese non è solo il titolo ad essere allettante, ma quel che potrebbe riservare l’accumulo di punti e la posizione di Carlos Alcaraz che ha già lasciato intendere che non cederà un millimetro all’attuale numero 3 della classifica.

Secondo i calcoli spiegati a più riprese, l’obiettivo è ambizioso ma non cero improbabile per le caratteristiche e il programma di Sinner.

Dove vedere Sinner-Vavassori in tv e streaming

Torniamo al match che segna l’avvio per Sinner qui a Miami: la partita è prevista venerdì 22 marzo, a orario da confermare anche se si presume la collocazione in orario pomeridiano-serale per ovvie ragioni, come fuso e prestigio dell’incontro.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Vavassori nel derby azzurro potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now il 22 marzo tra tardo pomeriggio e serata (a breve avremo comunicazione dall’organizzazione).

Riepilogando, per seguire in tv e streaming la sfida, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Vavassori-Sinner

Data: 22 marzo

Orario: dopo le 17, da confermare

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Nessun precedente ufficiale tra i due contendenti: contro Vavassori è dunque un inedito assoluto tra il 22enne di San Candido e Andrea.

Da notare, anche se Indian Wells ha interrotto la striscia di vittorie consecutive di Jannik per via dell’esito della finale vinta da Alcaraz, c’è da aggiungere che Sinner contro i suoi connazionali è imbattuto e anche stavolta potrebbe confermarsi.

