Michael Ruben Rinaldi rinnova per un nuovo anno con Ducati

22-09-2022 13:13

Coppia confermata anche per la prossima stagione nel team ufficiali di Ducati nel Mondiale Superbike. Michael Rinaldi sarà infatti ancora il compagno di scuderia di Alvaro Bautista anche per il prossimo anno.

L’annuncio della conferma del romagnolo mette fine del mercato piloti per quanto riguarda il brand di Borgo Panigale che ha preferito mantenere intatta la propria line-up senza alcun stravolgimento tecnico. Niente da fare quindi per Axel Bassani, pilota Ducati sempre molto competitivo che anche nel 2023 dovrà accontentarsi di un team satellite.

“Sono molto felice di correre ancora il prossimo anno per Aruba.it Racing – Ducati. Credo fermamente in questo progetto e sono molto fiducioso che nel 2023 potremo raccogliere dei buoni risultati”. Queste la parole di un carichissimo Rinaldi, in vista della prossima stagione.

Non si è fatto attendere il pensiero di Stefano Cecconi, Team Principal: “Michael ha il potenziale per essere uno dei piloti più veloci del Campionato Mondiale Superbike ed ha saputo dimostrarlo in diverse occasioni. La nostra avventura insieme proseguirà almeno fino alla fine del 2023. Abbiamo deciso di preservare l’attuale assetto della squadra”.