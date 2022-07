29-07-2022 16:55

Quel poco che conosciamo, oggi, dell’esistenza di Michael Schumacher dall’incidente di Meribel lo dobbiamo alle parole che il presidente della FIA, Jean Todt, affida a interviste essenziali, rispettose dell’amicizia e della fiducia che Corinna e la sua famiglia ripongono in lui.

Un rapporto che si è consolidato durante gli anni condivisi alla Ferrari compresi quei cinque Mondiali consecutivi tra il 2000 e il 2004, e che si è arricchito durante la malattia dell’ex campione che – per una beffa assurda del destino o cosa – ha subito un incidente sulla neve dalla portata immane e che lo costringe a una vita di continua assistenza.

Todt e Schumacher, un’amicizia assoluta

Dettagli che Todt ha narrato accompagnandoli con qualche nuova notizia, come quando annunciò di seguire i gran premi di Formula Uno con Michael nella sua residenza di Ginevra. Una dimora che, secondo il settimanale Bunte, potrebbe diventare un ricordo, se il progetto descritto dovesse tradursi in un’opera concreta che Corinna e Gina Maria sosterranno e porteranno avanti.

La moglie di Schumacher avrebbe, infatti, acquistato un terreno a Maiorca su cui vorrebbe edificare una villa da adibire a residenza invernale per Michael, in grado di ospitarlo e di fornirgli le comodità necessarie nonché l’assistenza necessaria per l’ex pilota che avrebbe riportato dei serie danni dall’impatto tragico che ne segnò l’esistenza, sua e dei suoi cari, nel lontano 2013.

Gli interessi a Maiorca della famiglia Schumacher

La famiglia avrebbe individuato un appezzamento di terreno vicino alla lussuosa cittadina di Port Andratx a Maiorca, ideale per trasferirsi e dare a entrambe la possibilità di portare anche i cavalli che attualmente sono in altre proprietà tra Svizzera e Texas.

Gina, infatti, è campionessa europea e mondiale di reining, una disciplina dell’equitazione che richiama il mondo dei cowboy e che potrebbe continuare a praticare nella tenuta maiorchina di circa 54mila metri quadrati, da trasformare in ranch e all’interno della quale continuare a garantire a Michael gli standard di cure più alti possibile.

Fonte: ANSA

La commozione di Corinna per Michael Schumacher

Una svolta che, fino ad ora, non trova conferme e potrebbe non averne per via della discrezione degli Schumacher che hanno recentemente ritirato il prestigioso Premio di Stato che è stato consegnato a Michael Schumacher per i suoi meriti sportivi legati al mondo della F1. Un momento di grande emozione, che ha visto una Corinna commossa.

Rarità assoluta, nella storia di questi decenni, a dimostrazione della persistenza volontà di proteggere Michael ma di non essere certo distaccati rispetto a quanto accaduto e stia loro succedendo.

Fonte: ANSA

La nuova dimora alle Baleari

Stando a quanto ipotizza il magazine tedesco, la famiglia sarebbe in procinto di vendere la villa sul lago di Ginevra – storica residenza dei Schumacher – per 6,4 milioni di sterline, oltre 7,5 milioni di euro e avrebbe già acquistato per 2,3 milioni di sterline (poco meno di 3 milioni di euro) il terreno che avrebbe al suo interno una serie di edifici fatiscenti e un mandorleto, ma pregiata per la vicinanza al mare.

Una proprietà non molto distante dalla villa con due piscine, un grande giardino, una villa per gli ospiti, un eliporto e una vista meravigliosa sulla costa acquistata qualche anno fa.

