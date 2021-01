Michael Schumacher: le rivelazioni di Sabine Kehm

Ogni volta che, nel mondo del Motorsport, si raccontano aneddoti del 7 volte Campione del Mondo Michael Schumacher, viene un po’ di nostalgia. Questa volta a parlare è Sabine Kehm, storica addetta stampa e manager del Campione tedesco, ora al seguito del figlio Mick. La giornalista è entrata nella cerchia di Michael nel 1999 grazie a una chiamata di Willi Weber, e da allora ha sempre seguito da vicino la carriera e anche la famiglia di Schumacher.

Da quet’anno enterà inoltre a pieno titolo nel Circus della F1, dato che seguirà l’ingresso di Schumi Jr. in Haas.

La Kehm ha ammesso, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, che “raramente mi è capitato di vedere una famiglia così unita” come quella Schumacher. Il campione tedesco si trova ora ella sua tenuta, in una stanza attrezzata per le cure. Poche le visite ultimamente (anche per via della Pandemia di Covid) e pochissime sono sempre state le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Michael, in quanto proprio la famiglia vive la situazione col massimo riservo possibile.

Sabine Kehm parla anche esplicitamente della somiglianza tra padre e figlio, ma ammette di rivedere molto di Corinne (la moglie di Michael) nel figlio MIck, sia come lineamenti che come modo di fare. Inoltre rivela come molto spesso nel paddock fosse presente la famiglia al completo, seppure si tenesse in disparte dai giornalisti:

“La famiglia era spesso al completo anche se i giornalisti non potevano vederla. Schumacher sentiva il bisogno di averla accanto, soprattutto Corinna nel fine settimana che sembravano complicati. Non sono molto d’accordo quando dicono che Mick e Michael siano identici. Il sorriso che Mick ha sempre stampato sul volto è quello di Corinna. E lei è fortemente coinvolta in tutte le decisioni che riguardano suo figlio”.

La storica manager torna poi a raccontare il modo di vivere la popolarità di Michael, sempre in modo modesto e riservato. L’addetta stampa si augura che anche il figlio Mick sia inn grado di vivere la fama in questo modo, e racconta un’aneddoto divertente su quando Schumacher si trovava in Svizzera:

“Un giorno Michael, portando a spasso il cane, incontrò una signora, parlarono del più e del meno sino a quando l’interlocutrice disse: “Ma lo sa che qui intorno abita Schumacher?”. “Ah davvero”? rispose divertito, senza rivelarsi”.

OMNISPORT | 08-01-2021 12:02