Mick Schumacher: "Avrò più tempo per prepararmi"

Il rinvio del Gran Premio d’Australia, che precedentemente doveva essere la prima gara del Mondiale 2020 di F1, non scuote particolarmente Mick Schumacher, che si prepara ad esordire nel 2021 sulla Haas: “Sicuramente mi sarebbe piaciuto molto iniziare la stagione in Australia, ma queste novità mi daranno un po’ di tempo in più per prepararmi. Mi presenterò al via del campionato perfettamente preparato”, ha spiegato all’agenzia di stampa tedesca DPA.

“Per effetto delle restrizioni legate al Coronavirus mi relaziono con la scuderia attraverso videoconferenze. Questa situazione è uguale per tutti, tornando alle novità in calendario non credo che cambino particolarmente i piani dei team, stiamo tutti gettando le basi per il 2021″.

OMNISPORT | 14-01-2021 09:50