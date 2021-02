Mick Schumacher: "Non vedo l'ora di correre a Spa"

Il pilota della Haas Mick Schumacher in un’intervista a Sky rivela le sue emozioni in vista del via del suo primo Mondiale di Formula 1: “Con il tempo ho imparato a non stressarmi inutilmente. Ho una squadra forte intorno a me, che mi dà sempre il supporto e l’opportunità di rilassarmi e di concentrarmi, in modo da poter lavorare bene durante ogni fine settimana di gara”.

“Ovviamente non vedo l’ora che arrivi l’inizio della stagione, ma sono molto eccitato all’idea di correre a Spa, che ha segnato l’esordio di mio padre in Formula 1 trent’anni fa, e a Suzuka, che non conosco ma che mi ha dato grandi sensazioni al simulatore. Il mio obiettivo personale è quello di vedere un netto miglioramento tra il primo e l’ultimo Gran Premio”.

OMNISPORT | 13-02-2021 13:36