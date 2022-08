Mick Schumacher: vicino all'addio a Ferrari e Haas

30-08-2022 13:47

Mancano ancora otto Gp alla fine del campionato del mondo di F1, ma già impazza il mercato piloti per la prossima stagione motoristica.

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Mick Schumacher che pare allontanarsi sempre più dall’universo Ferrari a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’autorevole Autosport, il rapporto tra Schumacher e il Cavallino vedrà “una sua naturale scadenza a dicembre 2022” come citato da una fonte interna, con il pilota che sarà quindi libero di accasarsi altrove nel 2023.

Dove? La Haas, seguendo voci e rumors provenienti dal paddock, non dovrebbe rinnovare il contratto con il figlio del grande ex Michael Schumacher. La scuderia americana avrebbe posto i suoi sguardi su un ritorno in F1 di Giovinazzi, lasciando quindi libero Mick di scegliere il suo futuro.

Futuro che molto probabilmente sarà in Alpine. In subordine c’è anche un’ipotesi AlphaTauri da non scartare a priori. Ma tutti gli indizi fanno pensare che Schumacher nel 2023 farà coppia con Ocon che a quanto pare, lo sta aspettando a braccia aperte.