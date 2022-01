30-01-2022 13:40

Valentin Mihaila è un giocatore dell’Atalanta. L’attaccante romeno lascia il Parma per una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore oggi non è neanche in panchina per Parma-Crotone. Quest’anno, il giocatore ha disputato 30 partite, con sei reti e tre assist in serie B con la maglia scudocrociata.

