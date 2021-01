Mihajlovic: "Abbiamo sempre reagito"

Sinisa Mihajlovic ha parlato in vista del match contro la Fiorentina.

Il suo Bologna è reduce da tre pareggi e a chi chiede se servano “schiaffi” per cambiare le cose replica: “Se per svegliarci abbiamo bisogno di schiaffi? No, perché la squadra ha sempre giocato e voluto fare un gol in più dell’avversario. siccome sa che un gol lo prende continua a giocare, perché l’importante è che reagisca. E lo ha sempre fatto: qui non si molla nulla”.

L’allenatore ha anche ribadito l’obiettivo: salvarsi il prima possibile.

OMNISPORT | 02-01-2021 15:08