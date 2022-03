Mihajlovic: "Ci siamo fatti male da soli"

13-03-2022 18:41

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo il ko di Firenze: “Ci siamo fatti male da soli, non abbiamo fatto gol su due occasioni clamorose: abbiamo toccato quota 17 pali in campionato, che è un numero davvero alto. Il palo è un gol sbagliato. Poi se rimani in 10 si fa difficile… penso però che i ragazzi abbiano fatto un gara dignitosa, anche se in dieci abbiamo sofferto poco”.

“Siamo ripartiti bene diverse volte – ha continuato la sua disamina Mihajlovic -. L’atteggiamento è stato giusto, l’unica cosa che non mi è piaciuta è la gestione tecnica, in alcuni casi siamo stati troppo frettolosi e imprecisi nel ripartire. Questo fa parte della crescita… serve essere più leggeri e divertirsi di più. Svanberg ha sbagliato tutti i primi passaggi, vuol dire che non era sereno nella testa”.

