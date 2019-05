Mihajlovic: “Ecco perché non ho allenato la Juve dopo Conte”

A detta di Sinisa Mihajlovic, la storia della Juventus degli ultimi 5 anni avrebbe potuto essere totalmente diversa. Ospite a Tiki Taka, il tecnico del Bologna ha svelato di essere stato contattato cinque anni fa dalla dirigenza bianconera per prendere il posto di Antonio Conte e che solo in un secondo momento Andrea Agnelli e i suoi collaboratori avrebbero deciso di puntare su Massimiliano Allegri, l’uomo che ha poi condotto la Juve a vincere altri 5 scudetti e a finire due volte in finale di Champions League.

LA PROPOSTA JUVE. “Cinque anni fa ci siamo parlati – ha raccontato il tecnico serbo – siamo andati a casa di Agnelli con Nedved, Marotta, Paratici. Si è fatto tutto, ma c’era il problema di Conte che non si sapeva se andava via o meno”. Ed è stato proprio il prolungarsi dei tempi per l’addio di Conte a portare Mihajlovic, allora tecnico della Sampdoria, a decidere di restare in blucerchiato. “La Sampdoria mi ha dato un po’ di tempo per decidere – ha proseguito l’allenatore del Bologna -, la Juventus in sette giorni non è riuscita a fare la transazione con Conte e io ho rinnovato con la Sampdoria. Poi dopo qualche settimana Conte è andato via e hanno preso Allegri”.

PRIORITA’ BOLOGNA. Il nome di Mihajlovic è spuntato fuori anche in queste settimane, come possibile successore dell’allenatore toscano. “Io non ho parlato con nessuno della Juventus, quindi non lo so. Ma ho detto che la priorità è il Bologna, se dovessi avere qualche offerta il Bologna sarà la prima squadra che sarà avvisata”. Con i rossoblù, Mihajlovic punta a lottare per qualcosa di più prestigioso della salvezza. “Con la società abbiamo parlato del progetto, il presidente ha confermato la voglia di investire e di allestire una squadra che provi ad arrivare in Europa”.

