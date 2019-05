Venerato: Juve, il ballottaggio è tra questi due allenatori

Raramente in passato si sono accostati così tanti nomi alla panchina della Juventus. C’è chi afferma che ci sia una trattativa con Guardiola, chi pensa che la società abbia virato su Inzaghi e chi si dice cerco che si stia disegnando la squadra per Sarri. In questa giungla di indiscrezioni e smentite ha provato a fare un po’ di chiarezza il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, che ha ridotto la lista dei nomi per l’ambita posizione a due tecnici.

L’unica certezza – Venerato parlando in televisione ha spiegato: “Bisogna dire le cose come stanno. In questo momento sono due i i candidati realmente bloccati e contattati dalla Juve: Sarri e Inzaghi. Il primo piace per il calcio spettacolare che ha proposto e soprattutto con una rosa meno forte di quella attuale bianconera, inoltre non chiede rivoluzioni ai bianconeri, ma solo accorgimenti. Il secondo invece non ha ancora accettato un triennale da 2 milioni a stagione più bonus che gli ha offerto Lotito, segno inequivocabile che sa per certo di avere un’opportunità ancora più grande da cogliere”.

Finire il campionato in bellezza – Intanto la squadra si appresta ad affrontare l’ultimo impegno ufficiale della stagione, ovvero la trasferta a Genova contro la Sampdoria. Squadra rimaneggiata, fra i pali ci sarà Pinsoglio, ma Cristiano Ronaldo proverà segnare per prendersi almeno il secondo posto nella classifica dei marcatori. Specialmente perché di fronte si troverà colui che invece con ogni probabilità sarà cosnacrato come re dei bomber, Fabio Quagliarella.

SPORTEVAI | 25-05-2019 11:58