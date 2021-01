“I tre punti mancavano a me e mancavano a tutti”. Così Sinisa Mihajlovic ha commentato la vittoria del suo Bologna sul Verona grazie a un rigore di Orsolini dopo 19 minuti. “Stiamo ritrovando le pedine – ha aggiunto il tecnico serbo -, ho più scelta e abbiamo cambi e questo ci consente anche nel corso della partita di non calare. Ma oggi sono felice di aver visto una squadra che è rimasta unita e compatta sempre, in ogni fase della partita”.

OMNISPORT | 16-01-2021 19:12