Mihajlovic: "In questo caso, importante non perdere"

06-02-2022 19:16

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato positivamente il pareggio contro l’Empoli: “Quando non si riesce a vincere, l’importante è non perdere. Questo è un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime uscite, volevamo i tre punti e fino all’ultimo ci abbiamo provato in ogni maniera, magari rischiando anche di perdere”.

“Portiamo a casa una partita senza gol subiti che comunque è un fatto importante, stiamo recuperando piano piano la condizione, serve un po’ di pazienza. Veniamo da un mese in cui è successo di tutto, cerchiamo di essere sereni perché da oggi è ricominciato il nostro campionato: non siamo ancora il Bologna che vorremmo ma è normale”, ha continuato l’allenatore serbo.

OMNISPORT