Mihajlovic: "Poli non gioca, non posso dirvi perché"

Ennesimo derby emiliano in Serie A: il calendario questa volta mette di fronte Sassuolo e Bologna.

Durante la conferenza stampa pre partita del tecnico rossoblu, si nota come manchi Andrea Poli dalla lista dei convocati proprio per il match di domani sera al Mapei Stadium. Un’assenza dell’ultimo momento per il Bologna, che non dovrebbe infatti avere a disposizione il numero 16 rossoblu.

L’ex centrocampista di Inter e Milan era il favorito per affiancare Schouten a centrocampo, nonostante il rientro di Svanberg dalla squalifica. Invece, come ha comunicato il tecnico in conferenza stampa in maniera criptica, non ci sarà. “Poli non gioca, poi saprete perché, ma ora non posso dirlo”.

Il classe 1989 in questa stagione di Serie A ha raccolto soltanto 10 presenze e ha dovuto superare anche una frattura del Perone che lo ha limitato a inizio stagione.

A questo punto, a centrocampo il favorito per affiancare Schouten diventa quindi Svanberg, che ha superato nelle varie gerarchie Nico Dominguez. Sempre out per infortunio l’altro centrocampista Gary Medel.

OMNISPORT | 19-02-2021 15:45