23-02-2022 09:56

Lo scorso 23 gennaio, Ibrahimovic si infortunava nella sfida con la Juventus. Un mese dopo, le sue condizioni fisiche non sarebbero ancora tali da permettergli di tornare in campo.

Dopo aver saltato le sfide con Inter, Lazio, Sampdoria e Salernitana, l’attaccante svedese dovrebbe dare forfait anche alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma a San Siro venerdì. Un bel problema per Pioli che conta molto sulla leadership in campo di Ibra.

OMNISPORT