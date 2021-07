Milan, accelerata nella trattativa: colpo in arrivo per l'attacco

Il filo diretto tra Milan e Real Madrid si fa sempre più intenso.

Come ai tempi d’oro dell’era di Silvio Berlusconi, quando i blitz dell’amministratore delegato Adriano Galliani dall’amico Florentino Perez erano frequenti, e si concludevano spesso in modo positivo, anche la nuova gestione del club rossonero sembra poter trovare nel club madrileno un valido interlocutore per portare a termine interessanti operazioni di mercato.

Dopo aver concluso la trattativa per il ritorno di Brahim Diaz, una delle rivelazioni dell’ottima stagione della squadra di Stefano Pioli, coronata dalla conquista del secondo posto in classifica con conseguente ritorno in Champions League dopo sette anni, sembra infatti poter andare in porto un altro arrivo dalla Castiglia, per un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Diaz, ma dall’esperienza molto superiore.

Si tratta di Francisco Roman Alarcon Suarez, meglio noto come Isco. Il fantasista classe ’92, più volte avvicinato a squadre italiane durante la sua lunga permanenza al Real Madrid, dove arrivò nel 2013 proveniente dal Malaga, può davvero vestire la maglia rossonera a partire dalla stagione 2021-2022.

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sembrano esserci le condizioni per un’accelerazione nei dialoghi tra i due club. A scadenza di contratto nel giugno 2022, Isco è reduce da diverse stagioni di sottoutilizzo e la musica potrebbe non cambiare dopo il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, che ha avuto il giocatore alle proprie dipendenze tra il 2013 e il 2015, ma che non lo ritiene incedibile.

Il Milan può allora riuscire ad assicurarsi il giocatore per circa 20 milioni, con lo stesso Ancelotti pronto a svolgere un ruolo chiave nella trattativa sia per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento in rossonero, sia nel persuadere Florentino Perez a concludere la trattativa in tempi rapidi al fine di evitare eventuali inserimenti di altri club, invogliati dal valore indiscusso del giocatore che ha solo bisogno di rilanciarsi.

Proprio la scadenza di contratto tra meno di un anno rende impossibile lo scenario del prestito, ma il Milan è allettato dalle condizioni vantaggiose dell’affare, che potrebbe essere inserito in una maxi-trattativa che coinvolgerebbe anche Alvaro Odriozola e eventualmente l’attaccante Luka Jovic, quest’ultimo altro vecchio pallino dei dirigenti rossoneri, ma alternativa alla prima scelta per l’attacco Olivier Giroud.



OMNISPORT | 05-07-2021 11:48