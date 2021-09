Milan, addio vicino: un big ha l'accordo col prossimo club

Le ultime voci di mercato non lasciano spazio all’immaginazione. Il Milan perde un big della squadra di Pioli, ma non subito. Come riporta La Repubblica il capitano rossonero Alessio Romagnoli lascerà il club la prossima estate.

Il difensore centrale era un punto di riferimento importante per il Milan e per Stefano Pioli, poi qualcosa si è rotto. Il giocatore, classe 1995, ha smesso di giocare. Il tecnico rossonero ha preferito schierare Tomori accanto a Kjaer. Ma non è tutto, fuori dal campo il rinnovo tarda ad arrivare e adesso, a un anno dalla scadenza del contratto, Romagnoli si sarebbe accordato con un altro club.

Il difensore rossonero, come riporta La Repubblica, il prossimo anno giocherà nella Lazio. Il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il giocatore, che è anche un tifoso dei capitolini da sempre e non lo ha mai nascosto. Romagnoli è sempre stato considerato l’erede di Nesta e magari, dal prossimo anno, proverà a emulare il suo idolo. Proprio l’ex difensore del Milan e della Nazionale ha parlato di Romagnoli: “Alessio deve tornare ai livelli di qualche tempo fa, può riuscirci. Non si resta al Milan sette anni se non si è ottimi giocatori”, ha dichiarato Nesta.

Carlo Pellegatti invece, in uno dei suoi consueti video sul suo canale ufficiale YouTube, ha così commentato la voce di Romagnoli alla Lazio: “Voglio capire se il giocatore ridimensiona le sue richieste economiche, altrimenti la Lazio dovrebbe corrispondergli una cifra sui 5,5-6 milioni. Non so se sono parametri che la Lazio possa sopportare facilmente. Il calciatore vuole quella cifra per l’ultimo o penultimo contratto importante della sua vita professionale”.

Il Milan non sembra intenzionato a cambiare idea, Romagnoli invece è pronto a trasferirsi. La Lazio dovrebbe in caso accontentare le alte richieste del difensore ma lo stipendio non sembra alla portata dei capitolini. L’accordo però c’è, la prossima estate è lontana ma l’affare pare già concluso.

OMNISPORT | 06-09-2021 13:44