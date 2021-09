Nonostante Zaccagni, tifosi Lazio furiosi: vogliono la sua testa

L’arrivo di Zaccagni sul gong del mercato non ha placato il malumore dei tifosi della Lazio per una campagna acquisti-cessioni giudicata non all’altezza. Nel mirino soprattutto le scelte su due settori strategici: la difesa, che non è stata sufficientemente potenziata, e l’attacco dove si è registrato l’addio di Caicedo, passato al Genoa. Nel mirino dei sostenitori biancocelesti sui social un uomo in particolare: Igli Tare.

#Tareout, l’hashtag impazza sul web

È il direttore sportivo, da anni artefice delle fortune (tante) e delle sfortune (poche) della squadra, l’imputato numero uno per i fatti di questa estate. Tanto che su Twitter è finito in tendenza l’hashtag che ne chiede a viva voce l’allontanamento dal club: #Tareout. Sono in tanti a scagliarsi contro il dirigente ed ex attaccante albanese e, tra i vari spunti di discussione, c’è anche chi gli “rinfaccia” il mancato tesseramento di Kamenovic: “Compri un giocatore a gennaio e non riesci a registrarlo in tempo per il 31 agosto. Solo alla Lazio questo è possibile, solo Tare può continuare a fare errori come questo”.

Lazio, tifosi preoccupati per la rosa corta

I difensori del ds non mancano: “Ma avete capito che dietro ogni acquisto azzeccato, e ce ne sono stati tanti in questi anni, c’è lui?”. Molti supporter, però, sono preoccupati per la non completezza di una rosa giudicata inadeguata: “Ma chi si diverte a dare i voti al mercato ha capito che quando Immobile ha il raffreddore giochiamo con Muriqi davanti, mentre dietro Acerbi e “cristallo” Ramos ci sono Patric e Radu?“. Oppure: “Come si fa a lasciar andare Caicedo, l’uomo che ha regalato tante vittorie alla Lazio“. La conclusione per tantissimi laziali è una soltanto: “Tare ha tantissime colpe, acquisti sbagliati negli anni, non è in grado di piazzare degli esuberi che ci teniamo ancora sul groppone. Non vedo l’ora di sentire la notizia: Tare non è più il Ds della Lazio“.

