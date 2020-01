Milan al lavoro per la cessione di Suso

Suso sta per lasciare il Milan. E' in corso una trattativa serrata tra il Siviglia e il club rossonero per la cessione dello spagnolo agli andalusi. Il Diavolo è disposto a concedere uno sconto sui 40 milioni della clausola rescissoria, ma non scenderà sotto una certa cifra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le due parti stanno ragionando su un prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni facilmente raggiungibili, come il numero di presenze da qui a fine stagione. Il Milan vuole essere certo di venderlo definitivamente.

SPORTAL.IT | 26-01-2020 10:57