Milan, all’ultimo rigore: i tifosi scelgono l’eroe

La partita che non ti aspetti, o perlomeno, che i tifosi del Milan non si aspettavano. I rossoneri avanzano in Coppa Italia ma devono fare ricorso ai calci di rigore per avere la meglio del Torino. Una gara non certo bellissima quello di San Siro, con i rossoneri che forse hanno pagato sia dal punto di vista fisico che mentale i tanti impegni di questa prima fase di stagione. Decisivo alla fine il rigore di Calhanoglu, ma anche la parata chiave di Tatarusanu sull’errore di Rincon.

La frustrazione dei tifosi

Il Milan non gioca la sua consueta gara, i tanti impegni ravvicinati e una formazione decisamente rimaneggiata non aiutano i rossoneri contro un Torino ben messo in campo che gioca la sua partita con grande energia. E con il passare dei minuti cresce l’ansia dei tifosi che si aspettavano un turno di Coppa Italia decisamente diverso: “Che abbiamo fatto per meritarci i supplementari di Milan-Torino?”, si chiede Alessandro. Anche Andrea non è soddisfatto della prestazione: “Partita talmente nevrotica che mi ha fatto venire il mal di testa. Pazzesco”.

Le critiche alla Rai

Nel corso della gara viene espulso Gigio Donnarumma dalla panchina del Milan. Una decisione che non fa gridare allo scandalo, probabilmente una protesta troppo veemente del portiere ha portato alla decisione. Quello che fa discutere i social è invece il comportamento dei telecronisti Rai che fanno fatica a loro dire a distinguere tra Donnarumma e Ibrahimovic. Sui social scoppia l’ironia: “Donnarumma indistinguibile da Ibra. Si ma mettiamo il canone in bolletta che evaderlo è sbagliato”, scrive Andrea.

Ma ovviamente la discussione verte anche intorno alla mancanza di giudizio del giocatore che se salterebbe un’eventuale gara con i cugini interisti: “Quando uno è stupido è stupido, non c’è niente da fare – commenta Pirichello – Donnarumma il solito cervello di gallina”. Ma c’è anche chi fa notare come in realtà la protesta del portiere sia nata dalla decisione di non assegnare, quello che per molti tifosi, era un rigore evidente.

La rivelazione

Nella serata di Coppa Italia, i tifosi rossoneri raccolgono nuovi indizi su Kalulu. Il giocatore è uno dei migliori tra la squadra di casa e il commento di Christian la dice lunga: “Maldini ha speso 500mila euro per Kalulu; Conte e Marotta hanno dovuto dare 1 milioni alla Roma per prendersi il sarcofago di Kolarov, se ci penso mi manca l’aria”. Mentre Marko commenta la prestazione del giocatore: “Kalulu si fa il campo avanti e indietro con la facilità con cui io vado al frigorifero a prendere la birra”.

SPORTEVAI | 12-01-2021 23:32