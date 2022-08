Milan, arriva il giovanissimo Hugo Cuenca

04-08-2022 15:32

Arriva un importante colpo di mercato per il Milan. Il club rossonero ha infatti trovato l’accordo per l’acquisto del fantasista paraguaiano Hugo Cuenca. Il talento classe 2005 si trasferisce così dal Club Deportivo Capiatá alla società campione d’Italia.

Il giocatore, centrocampista offensivo ma anche trequartista, è a Milano per firmare il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Costato 400mila euro, Cuenca giocherà per il momento con le Giovanili rossonere. Ma non è da escludere un debutto a breve in Prima Squadra.

