Milan, aspettando De Ketelaere i tifosi hanno già un nuovo idolo

27-07-2022 21:19

Tra campo e mercato, per i tifosi del Milan va in scena la serata perfetta. L’undici di Pioli dà spettacolo nel test match contro il Wolfsberger, vinto in goleada sciorinando ottimo calcio corale e individualità interessanti, tra cui un Adli in versione maiuscola. Ma prima, durante e dopo la sfida contro gli austriaci a far montare l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri sono anche le ultime notizie in arrivo sul fronte de Ketelaere, ormai vicinissimo a diventare un giocatore del “Diavolo”.

Show del Milan in amichevole

La terza amichevole internazionale del precampionato – dopo quelle contro Colonia e Zalaegerszegi – è una passerella dei rossoneri, che travolgono gli austriaci del Wolfsberger con il risultato di 5 a 0. Il Milan è padrone del campo sin dall’inizio e va al riposo avanti 2-0, grazie una perla di tecnica di Leao e al raddoppio di Rebic (su assist di Adli). Nel secondo tempo il monologo milanista continua tra azioni tambureggianti e giocate individuali da applausi. I gol Messias, Adli (al primo centro rossonero) e Gabbia chiudono una goleada accompagnata dagli applausi virtuali dei tifosi sul web.

Milan, Adli incanta i tifosi

Sui social, infatti, piovono elogi per tutti, ma un protagonista in particolare fa il pieno di consensi ed è il francesino Adli, ormai già beniamino assoluto del popolo milanista. Sul suo conto dell’ex Bordeaux c’è chi scrive: “Mamma mia che giocatore che abbiamo preso”, oppure: “Mai una giocata banale, mi piace tantissimo”, e ancora: “Persino il suo gioco senza palla non è mai insensato, ha fatto movimenti sul centrodestra strepitosi, ma poi se perde palla è subito lì a lottare per recuperarla, mentalmente è un mostro. COSA ABBIAMO PRESO!!!! E per 10 milioni!!”.

Sui social cresce l’attesa per De Ketelaere

Promossi a pieni voti anche Leao (“Ormai è un fuoriclasse”), Kalulu (“Ha una sicurezza in difesa che è disarmante) e Theo (“Sempre più devastante”), ma inevitabilmente molti commenti sono orientati verso un giocatore che non era in campo, e che tecnicamente non è ancora un rossonero. Si tratta di Charles De Ketelaere, il talentino belga del Bruges ormai vicinissimo al Milan. Un acquisto in pectore che – sommato alle indicazioni convincenti emerse durante la partita contro gli austriaci – fa salire alle stelle le aspettative del popolo milanista in vista della prossima stagione. “Siamo una squadra da leccarsi i baffi. Con CDK sulla trequarti destra, un centrale di centrocampo valido e se Origi darà il suo onesto contributo, spacchiamo c*** a nastro” scrive esaltato un utente. E un altro chiosa fiducioso: “Con De Ketelaere diventiamo fortissimi. Quest’anno saremo grandi sia in Italia che in Europa”.