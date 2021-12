Milan beffato nel finale, tifosi imbufaliti: Così non è più calcio

19-12-2021 22:51

Il big match premia il Napoli e l’Inter scappa via a +4. L’ultima a San Siro del 2021 è amarissima per il Milan, che si arrende tra le polemiche alla truppa di Spalletti. Prestazione poco confortante da parte degli uomini di Pioli, ma la rabbia è per quel gol realizzato all’ultimo minuto da Kessie e annullato da Massa dopo consulto Var. Decisione capace di scatenare recriminazioni infinite sui social.

Milan-Napoli, rossoneri subito in svantaggio

Pronti via e il Napoli è già in vantaggio con Elmas. La reazione del Milan non è incisiva e sui social fioccano le critiche. Michele punge Brahim Diaz: “Inguardabile, in questo momento non può giocare titolare”. Claudio se la prende con Kessie: “Dovrebbe essere il fulcro, non ne ha azzeccata una! Sostituire immediatamente”. Santo invita addirittura a cederlo a breve: “Via Kessie subito”. Liridon ne boccia tre: “Krunic, Toure, Florenzi out”. Mentre Dario è durissimo all’intervallo: “Vergognosi. Abbiamo sofferto Petagna. Non un tiro nello specchio della porta. Messias, Ibra, Diaz, Tourè, Kessie da mandare lì vicino cioè all’ippodromo. Siamo da metà classifica e teniamo presente con che riserve gioca il Napoli“.

Milan, segna Kessie ma interviene il Var

Nella ripresa Pioli schiera l’artiglieria pesante, manda in campo anche Giroud ma il Milan non sfonda e Andrea sottolinea con amarezza: “Giroud e Ibra in due non fanno un Vlahovic”. Marco è impietoso: “Nessuna idea di gioco, nessuno schema. 567 palloni buttati in aerea sperando in qualche miracolo di Ibra. Una squadra del genere può veramente credere di vincere lo scudetto?”. Nel finale per la verità il Milan acciuffa il pari con Kessie, ma interviene il Var e Massa giudica attivo il fuorigioco di Giroud. “Come ca.. si fa a dare un fuorigioco del genere, il calcio sta degenerando”, s’indigna Mattia. Bread&Trash è caustico: “Nuova regola VAR: se sei morto a terra in campo, partecipi attivamente all’azione”. E Loris paventa complotti: “Volevate farci fuori in tutti i modi e ci siete riusciti”.

