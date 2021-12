Atalanta-Roma: Gasperini ha ragione a metà, la moviola chiarisce dubbi

19-12-2021 08:23

Ha ragione Gasperini a lamentarsi? Dopo il ko per 1-4 con la Roma l’allenatore dell’Atalanta ha vivacemente protestato – e non è la prima volta – nei confronti degli arbitri: sotto accusa il gol del 2-2 annullato che avrebbe potuto cambiare completamente il volto della gara. Gasperini è andata su tutte le furie: “Se Palomino l’ha toccata è fuorigioco, ma le immagini mi sembra dicano altro… Questa è un’autorete di Cristante, Palomino dice che non l’ha toccata. Scherziamo? Ci facciano vedere che la tocca e nessuno parli, ma l’arbitro ci ha detto che l’ha deviata Palomino che invece è alle spalle e nemmeno lo tocca. Magari avremmo perso lo stesso però sarebbe stata un’altra partita. Perl l’ennesima volta è stato cambiato il regolamento. Le telecamere sono implacabili, non c’è possibilità di errore. Non devono spiegazioni solo a me, ma a tutti. Che venga gente qualificata a spiegare l’episodio, magari mi convincono, ma cose come questa tolgono la credibilità a tutto”.

Per Marelli è regolare il primo gol della Roma

A chiarire tutti i casi da moviola è Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, oggi opinionista di Dazn, analizza gli episodi dubbi e sul suo canale youtube dice: “Due i casi da segnalare. Dopo 50″, prima della rete di Abraham, c’è un contatto tra lo stesso Abraham e Djimsiti, che cade per terra. E’ un episodio importante che indica come si sta lasciando più correre: questo non è un contatto in cui si può cadere, non c’è niente. La rete è regolare. L’episodio principale è il gol del 2-2 annullato all’Atalanta, se dovessi dirvi che Gasperini ha torto marcio non sarei onesto, ha ragione sulla procedura che è sbagliata, nella sostanza ha torto ma posso capire la sua protesta”

Marelli giustifica Gasperini ma sostiene che il gol dell’Atalanta è da annullare

Marelli prosegue: “La rete è da annullare però: c’è un colpo di spalla, su azione d’angolo, non è braccio di Zapata, vediamo però la posizione di Palomino che si trova in fuorigioco ed è a contatto con Cristante, quindi impatta su di lui. Se il giocatore in fuorigioco impatta con un avversario l’eventuale rete deve essere annullata. Il Var può intervenire in over-rule in determinati casi ma questo non è un fuorigioco oggettivo ma valutativo e Nasca avrebbe dovuto consigliare l’on-field review. Irrati al monitor avrebbe visto tutto ed avrebbe comunque annullato la rete. Forse Gasperini avrebbe compreso meglio la dinamica. L’errore non è di Irrati ma è tutto di Nasca che era al Var”.

