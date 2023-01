Milan, Bennacer rinnova fino al 2027

12-01-2023 18:51

Tutto fatto per il rinnovo di Ismael Bennacer: il centrocampista rossonero è arrivato alle 18 nella sede del Milan per la firma che lo legherà al club campione d’Italia fino al 2027. Come riporta Sportmediaset, l’accordo prevede una clausola rescissoria di 50 milioni, valida a partire dalla sessione di mercato estiva del 2024.

L’ingaggio annuo di Bennacer è di circa 4 milioni di euro. Bella notizia per Stefano Pioli: l’algerino è una pedina fondamentale per il tecnico rossonero, che quasi mai ci rinuncia.