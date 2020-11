Milan, Biasin: “Cosa inspiegabile su Ibra” ma il web lo bacchetta

Immenso Ibra. Ci sono poche parole per giudicare l’attaccante svedese. Arrivato in Italia lo scorso gennaio con tanti dubbi da parte di tifosi e addetti ai lavori, Zlatan è riuscito in pochi mesi a cambiare completamente il volto del Milan.

La guida di Pioli, salda e capace, la leadership e la classe dell’attaccante classe 1981 hanno completato rivoluzionato il Milan che dopo anni di delusioni e piazzamento poco significati nel campionato italiano, ora si è preso la testa della classifica permettendo ai suoi tifosi di tornare a parlare di scudetto.

Il tweet

Le prestazioni di Ibrahimovic stanno andando al di là di quanto ogni tifoso avrebbe potuto sperare al suo arrivo in Italia. A 39 anni Zlatan non ha portato solo entusiasmo e leadership all’interno di un gruppo giovane e in costruzione. Ha portato tutta la sua classe che sta mettendo in ginocchio le difese di mezza Italia. E anche il giornalista Fabrizio Biasin sottolinea quest’aspetto: “La cosa che impressione di più di Ibrahimovic è che terminerà la sua carriera senza aver vinto un Pallone d’Oro. A questo punto aggiungerei un forse”.

La replica dei social

Parole che generano un’immediata discussione sui social. Giuse fa notare la mancanza di vittorie a livello europeo e internazionale dello svedese: “Per vincere il Pallone d’Oro bisogna vincere in Europa, ma non è di sua competenza. Togli pure il forse dai”. Elisa punta sullo stesso aspetto: “Gli manca anche una Champions”. Alessio attacca: “Ha giocato con Ajax, Juve, Inter, Milan, Barcellona, Psg e Manchester United. Tutte queste squadre hanno fatto meglio senza di lui in Champions. Solo un caso?”.

Ma c’è anche chi supporta la campagna del giornalista: “In Premier era un comprimario, in Italia è un fenomeno a 40 anni per l’oggettiva mediocrità della serie A. L’Ibra dei primi anni 2000 era da pallone d’Oro, non l’ha vinto ed è uno scandalo”. Anche Monaco dice la sua: “Giocatore spaziale che ha avuto la sfortuna di giocare nell’era Messi-Ronaldo. Sicuramente da pallone d’oro per qualità, anche se non ha mai vinto una Champions, anzi mai giocata nemmeno una finale”.

