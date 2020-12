Milan, Biasin: "Almeno lui non vale la metà"

Il derby si gioca sempre, almeno nel mondo dei social. E con il Milan al primo posto in classifica dopo anni di “grigio”, la rivalità si sente più forte che mai. I rossoneri confermano anche con la vittoria sulla Samp di essere squadra attrezzata per lo scudetto. Tre punti conquistati su un campo difficile al termine di una prestazione forse non esaltante ma che conferma le ambizioni della squadra di Pioli.

Apporto determinante

Negli ultimi mesi si è parlato a giusta ragione del lavoro di Stefano Pioli e ancora di più dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il lavoro del tecnico e la mentalità e la classe dello svedese hanno cambiato completamente il volto della squadra ma va segnalata anche la crescita di altri giocatori e tra questi c’è anche il centrocampista Franck Kessie, in questo momento pilastro insostituibile del team rossonero.

L’elogio di Biasin

E sui social anche il giornalista e tifoso Inter, Fabrizio Biasin, rende omaggio al centrocampista in gol contro la Sampdoria e autore di una gara super: “La frase “I giocatori dell’Atalanta fuori da Bergamo valgono la metà” vale per molti, ma decisamente non per Kessie. Inesauribile”. Una considerazione pienamente condivisibile quella del giornalista che però finisce per innescare una polemica.

La reazione dei social

I tifosi rispondono in massa al tweet e si scatena un vero e proprio derby tra amanti e detrattori del giocatore: “Onnipresente – scrive Simone – il centrocampo del Milan con Kessie ha due giocatori in più”. Anche Maurizio è categorico: “In questo momento il miglior centrocampista in Italia”. Mentre Giode spiega la crescita del giocatore: “E’ cresciuto, ma nessuno ti poteva dare la possibilità di sbagliare e migliorare come ha fatto per ovvi motivi il Milan. Poi in questo momento sta anche da Dio fisicamente. Me lo tengo così”.

Ma i tifosi dell’Inter non ci stanno e replicano: “Io questi fenomeni non li vedo. Nello specifico un taglialegna nemmeno così bravo a tirare i rigori (anche se quest’anno si potrà allenare bene). Questo grande Milan non riesco proprio a vederlo”. Jerry è molto critico: “Hai ragione, perché in realtà vale meno della metà. Ma dai, è stato ed è uno scarpone. Il merito è solo di Pioli che ha trovato la quadra”.

SPORTEVAI | 07-12-2020 08:41