Milan bloccato dal Sassuolo: finisce 0-0 a Reggio Emilia

30-08-2022 20:34

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia Sassuolo e Milan terminano sullo 0-0 la prima partita della quarta giornata di Serie A 2022-2023. Inizia meglio il Milan ma al 22’ è il Sassuolo ad avere un’occasione enorme per andare in vantaggio perché l’arbitro Ayroldi assegna un calcio di rigore ai neroverdi per fallo su Kyriakopoulos sia di Florenzi sia di Saelemaekers, sul dischetto va Berardi e Maignan, autore di vari atteggiamenti di disturbo prima di accomodarsi tra i pali, intuisce e para tuffandosi sulla sua destra. Da quel momento gli emiliani anziché demoralizzarsi entrano maggiormente in partita ma la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

Ripresa. Al 52’ Theo Hernandez stende Berardi lanciato, secondo l’arbitro, oltre il filo del fuorigioco, l’attaccante del Sassuolo si tocca la gamba sinistra e deve cedere il posto a Defrel. Pioli manda in campo De Ketelaere per Brahim Diaz, Tonali per Pobega e Messias per Saelemaekers. Ma il risultato, nonostante le molte occasioni capitate soprattutto a Leao, una delle quali clamorosa al 94’ su assist di CDK, non si sblocca. Per giunta, Florenzi deve lasciare il campo nel finale lasciando i rossoneri in dieci e non bastano otto minuti e mezzo di recupero al Milan per acciuffare la vittoria.