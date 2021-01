Milan, Brahim Diaz parla del momento della squadra

Intervenuto ai microfoni di ‘MilanTv, il treuqartista rossonero Brahim Diaz ha parlato di tanti temi tra cui il rendimento della squadra dopo la bella vittoria contro il Torino di Marco Giampaolo:

“Sono contento di quello che stiamo facendo come gruppo e come squadra. E’ super positivo che ci chiamino come i ragazzi terribili e come ho detto è positivo che gli avversari abbiano timore nell’affrontarci. Siamo una squadra molto forte e ne sono molto contento”.

OMNISPORT | 10-01-2021 19:35