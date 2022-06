Milan: Brahim Diaz resta alla corte di Pioli

13-06-2022 12:15

Nessun colpo di scena. Milan e Real Madrid rispetteranno infatti l’accordo stipulato un anno, fa del prestito biennale, con i rossoneri che tra 12 mesi potranno esercitare il riscatto fissato a 22 milioni, e il Real, volendo, il controriscatto a 27.

Il futuro quindi, per quanto riguarda la prossima stagione sarà ancora a tinte rossonere. Dopo la stagione appena vissuta, c’era infatti l’ipotesi (anche se remota) che il giocatore facesse ritorno in Liga non avendo pienamente convinto.

Il prossimo anno deve essere quello del riscatto: l’entourage del giocatore e del club rossonero, si aspettano di più da Brahim DIaz che in 40 presenze ha segnato solo 4 gol.

