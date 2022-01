04-01-2022 17:54

Caccia al difensore in casa Milan. Sven Botman rimane il primo obiettivo ma non si escludono piste alternative. Stando a quanto spiega “Gazzetta Dello Sport”, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Becir Omeragic, in forza allo Zurigo.

Per lui c’è una valutazione di 15 milioni e un contratto in scadenza del 2023. Oltre ai rossoneri il giocatore è monitorato anche dal Napoli.

OMNISPORT