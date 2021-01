Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid-19

Due assenze pesanti, pesantissime, per Stefano Pioli in vista della gara contro il Cagliari. Ma i due giocatori a questo punto rischiano seriamente di saltare anche le prossime partite del Milan. Calhanoglu e Theo Hernandez sono positivi al Covid-19.

“AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

Questo il comunicato del Milan, che annuncia anche come i due calciatori siano asintomatici. Poco da fare però in vista della sfida di domani contro il Cagliari, con Poli che dovrà ovviare a queste due assenze.

I due giocatori rischiano a questo punto anche per la sfida del 23 gennaio contro l’Atalanta in campionato e per il Derby di Coppa Italia contro l’Inter del 26 gennaio. Anche se ancora è troppo presto per dirlo.

OMNISPORT | 17-01-2021 10:02