Milan, Castillejo: "Resto per proteggere la mia famiglia"

L'attaccante del Milan Samu Castillejo spiega a Sky che è rimasto a Milano per "non mettere in pericolo" la sua famiglia in Spagna.

La punta rossonera ha parlato della positività di Paolo e Daniel Maldini: "C'era preoccupazione per la loro salute. Speriamo che nessun altro compagno risulta positivo. Ieri ho sentito Daniel, mi ha detto che non ha sintomi quindi speriamo vada tutto bene. La mia famiglia sta bene ma è preoccupata per me che sono qui da solo. Speriamo passi tutto in fretta e rivederli il prima possibile".

Su Pioli: "E' un grande allenatore, speriamo resti anche il prossimo anno".

SPORTAL.IT | 23-03-2020 15:41