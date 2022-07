Milan, c'è l'accordo per il rinnovo di Pobega

26-07-2022 15:59

Il futuro di Tommaso Pobega sarà sempre di più a tinte rossonere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha infatti l’accordo con il giovane giocatore, rientrato in estate dal prestito al Torino, per il rinnovo del contratto fino al 2027.

Mancano solamente la firma e l’annuncio ufficiale del prolungamento di Pobega con il Milan, con il centrocampista che avrà anche un importante adeguamento dell’ingaggio. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A con le maglie rispettivamente di Spezia e appunto Torino.

