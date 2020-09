Milan, c'è una nuova offerta per Paquetà

Il Lione si fa avanti per Lucas Paquetà. Il club transalpino, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha offerto al Milan 22 milioni ai rossoneri per portare in Ligue 1 il 23enne brasiliano.

Per la ‘Rosea’, il tecnico Stefano Pioli non porrebbe particolari ostacoli per il trasferimento di un calciatore che dopo un avvio promettente nella sua esperienza rossonera, con Gattuso allenatore, ha mostrato limiti tattici che lo hanno relegato a un ruolo marginale, prima con Giampaolo e poi con lo stesso allenatore parmense, all’interno della rosa.

La dirigenza, comunque, vorrebbe riuscire a strappare una cifra maggiore, visto anche che per l’acquisto dal Flamengo il Milan sborsò a inizio 2019 circa 38 milioni di euro.

OMNISPORT | 09-09-2020 12:05