22-06-2022 22:05

L’ex difensore del Milan Josè Chamot, ai microfoni di TNT Sport ha svelato un aneddoto su Andriy Shevchenko quando giocavano insieme nella squadra in rossonera.

Queste le le sue parole: “Una volta ho litigato con Shevchenko al Milan perché non stava scendendo in difesa. Mi ha chiesto spiegazioni e io non ho voluto dargliele. Gli ho mollato uno schiaffo e me ne sono pentito a vita.”