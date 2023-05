I rossoneri avrebbero effettuato altri sondaggi per Ruben Loftus-Cheek

Il Milan torna a pensare al centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek: secondo quanto riporta Sky Sports UK, i dirigenti rossoneri avrebbero effettuato alcuni sondaggi per il giocatore in scadenza nel 2024.

Secondo la stampa inglese il Diavolo avrebbe messo Loftus-Cheek in cima alla lista acquisti. Il classe 1996, cercato in Italia anche dalla Lazio e dalla Roma, in questa stagione ha disputato 28 partite tra campionato e coppe.