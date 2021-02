Milan-Crotone, le formazioni ufficiali

Dopo le vittorie di Inter e Juventus, tocca al Milan di Pioli rispondere. Rossoneri in campo contro il fanalino di coda Crotone, per provare a tornare in vetta alla classifica e dare continuità al successo ottenuto nello scorso turno di campionato.

Pioli punta ancora una volta su Saelemakerse, Leao e Rebic dietro a Ibrahimovic, con Kessié e Meite interni di centrocampo. In porta Donnarumma sarà difeso da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Kjaer è ancora k.o., Calhanoglu parte dalla panchina.

Stroppa sceglie i nuovi arrivati Ounas e Di Carmine in avanti, mentre Reca e Rispoli giocheranno larghi nel 3-5-2. Interni Vulic, Benali e Zanellato, panchina per Simy, Magallan e Marrone. Davanti a Cordaz spazio per Magallan, Golemic e Djidji.

Le formazioni ufficiali di Milan-Crotone:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

OMNISPORT | 07-02-2021 14:17