Milan da scudetto? La battuta di Calabria e gli scongiuri dei tifosi

Missione compiuta. Il Milan non si è lasciato sfuggire l’occasione che il pareggio nel big match tra Napoli e Inter gli ha servito su un piatto d’argento. Uno a zero alla Sampdoria e testa della classifica acciuffata con pieno merito, anche se i nerazzurri per la verità devono recuperare una partita, quella non disputata a Bologna alla ripresa dopo la sosta natalizia per i tanti casi Covid nella formazione emiliana. Euforia a mille in casa rossonera, tanto che c’è già chi sta discutendo di premi scudetto.

Milan, la trattativa di Calabria sul premio scudetto

Della questione ha accennato, col sorriso sulle labbra, Davide Calabria ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita contro la Sampdoria. Chiamato in causa sull’obiettivo tricolore e sulla possibilità di richiedere un premio alla società, il terzino rossonero ha risposto a modo: “Premio scudetto? Magari andremo a parlarne. Ne parleremo io, Ibrahimovic e Romagnoli“. Una battuta diventata immediatamente virale sui social.

Calabria, gli scongiuri dei milanisti per il premio

Tanti i commenti dei supporter del Milan, quasi tutti dello stesso tenore. “Prima vinciamo e poi si discute…. Calabria pensate a vincere no a sti premi”, scrive Angelo. “Non parlate prima del tempo. Ci sono ancora tante partite. Dovete vincerle tutte”, l’invito di Carla. Anche Luigi è preoccupato: “Vola basso… poi se viene siamo più contenti di te ma se fai certe dichiarazioni e non centri l’obiettivo poi ci sfottono per anni”. Mentre Andrea è fin troppo prudente: “Pensiamo ad arrivare quarti. Ci sarà tempo per lo scudetto”.

Calabria e il premio scudetto: le ironie del web

Se i milanisti fanno gli scongiuri, i tifosi di altre squadre se la ridono. Davide ricorda un’analoga “trattativa” fatta durante lo scorso campionato: “Faranno il prezzo dell’anno scorso…”. Anche Tecla, accesa sostenitrice dell’Inter, è ironica: “Bella la frase, inutile giocare: che facciamo ci ritiriamo?”. Massimo si affida alla scaramanzia: “Calabria porta bene…succede sempre il contrario di quello che afferma”. Mentre Damiano è sospettoso e invoca l’intervento dell’ufficio indagini della Figc: “Evidentemente hanno notizie che noi non abbiamo”.

