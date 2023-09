Milan, è un incubo: De Ketelaere rinato è un’altra beffa, web in fiamme

Il belga sta brillando a Bergamo con Gasperini dopo l'anno di passione in rossonero: in gol anche ieri e i tifosi del Diavolo se la prendono con Pioli

Se è vero che una rondine non fa primavera, quando le rondini diventano due, tre, quattro ecco che il dubbio viene. E Charles De Ketelaere dopo il primo gol con l’Atalanta che aveva già fatto suonare il primo campanellino d’allarme, ha continuato a crescere e a segnare con la Dea e ieri è stato protagonista, anche con un gol da centravanti, nel successo dei bergamaschi per 2-0 sul Rakow in Europa League.

De Ketelaere brilla in campionato e in Europa

Un altro giocatore il belga rispetto al fantasma visto in rossonero: ieri Gasperini l’ha impiegato a tratti anche da falso nueve e i risultati si sono visti subito. E’ rinato De Ketelaere, forse non aveva sbagliato Maldini quando aveva puntato tutto su di lui.

Gasperini paragona De Ketelaere a Ilicic

Se inizialmente Gasperini preferiva andarci cauto nell’esaltare il belga, ora si sbilancia: “Charles ha giocato una grande partita ed è stato decisivo, facendo molto bene da prima punta nella ripresa. Il paragone con Ilicic? Per certe cose lo ricorda, ma è un ragazzo molto giovane ed ha tanti margini di crescita, parte da una buona base e mi piace il suo atteggiamento.”

“A volte sembra che questi ragazzi possano avere un atteggiamento indolente, ma non è così. Hanno una struttura fisica molto importante, sono alti ed hanno bisogno di essere in ottima condizione fisica per rendere al meglio. De Ketelaere non è indolente, anzi si mette sempre a disposizione della squadra. Può crescere ancora tanto ed ha le potenzialità per diventare grande.”

I tifosi del Milan si sfogano sul web

I tifosi del Milan non si danno pace vedendo il talento del giocatore. A maggior ragione in un momento di grande amarezza come il dopo-derby e dopo Champions: “De Ketelaere viene incontro, uno due con Muriel o Lookman e sono davanti alla porta. Possibile non aver mai provato una cosa del genere con Leao in un anno di Milan e allenamenti? Boh”, oppure: “La speranza è che l’Atalanta incappi in gravi guai finanziari e non riscatti CDK, ma non accadrà. Per cui sarà loro” e poi: “Chi gli dava del bidone prima non capiva molto di calcio, ma non si scopre oggi. Felice di averlo sempre sostenuto a prescindere e di non aver mai detto che fosse un bidone. Quest’anno mi prenderò tutte le ragioni”

C’è chi scrive: “Ci sarà un motivo per cui CDK, con la Dea, sin da subito, ed a detta di tutti, gioca e fa bene oltre che a fare goal, anche nelle coppe?!?!?! Ai posteri l’ardua sentenza… ” e anche: “ è un giocatore meraviglioso. Da anni, sempre più convinto”

Il web è scatenato: “La realtà è che Pioli ha distrutto calcisticamente sto ragazzo” e infine: “le scelte sono due: A. De Ketelaere gioca bene solo in nerazzurro (Bruges e Atalanta); B. Pioli non è in grado di insegnare nulla (vedi come gioca CDK oggi)”.