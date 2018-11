Milan, di chi sono le colpe degli infortuni?

Quello di Alessio Romagnoli è solo l’ultimo di una lunghissima serie, che ha già ampiamente sforato nel tragicomico. Tanti, troppi infortuni in Casa Milan. Gennaro Gattuso si ritrova con l’infermeria piena e con cinque-sei titolari fuori, con guai fisici non certo passeggeri. A questo punto risulta impossibile non porsi la domanda: quanta colpa hanno preparatori atletici e staff medico? Non può essere solamente una coincidenza e a Milanello quantomeno devono scattare dei campanelli d’allarme.

Infortuni muscolari soprattutto, che possono essere figli di carichi di lavoro troppo pesanti o di preparazione fisica sbagliata già da inizio stagione. Eppure la società rossonera si è dotata di uno dei centri che è considerato fra i più all’avanguardia in assoluto: Milan Lab. Addirittura il Diavolo dovrà passare giocoforza alla difesa a tre: con gli infortuni di Caldara, Musacchio e Romagnoli, Gattuso, per almeno un mese avrà solo due centrali di ruolo a disposizione: Zapata e Simic, che non ha mai fatto una presenza. Quindi ecco la difesa a tre. Presumibilmente toccherà allo svizzero Riccardo Rodriguez passare nel pacchetto arretrato come già ha fatto in alcune circostanze, mentre più di un dubbio è legato ad Abate.

La cosa più preoccupante poi è che nemmeno dal mercato potrà arrivare un aiuto, per il semplice fatto che manca ancora un mese e mezzo all’apertura della finestra di gennaio. Un calciomercato fondamentale non soltanto per l’eventuale arrivo di Ibrahimovic, ma per puntellare una rosa che si sta rivelando una coperta cortissima.

SPORTEVAI | 18-11-2018 10:10