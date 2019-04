Milan di nuovo nei guai: provvedimento dell'Uefa

Cattive notizie per il Milansul fronte del Fair Play finanziario. La Camera di Investigazione dell'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha infatti comunicato la decisione di deferire il Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché la società non è riuscita a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.

Questo il comunicato ufficiale della Federazione: "Il Milan è stato deferito e il suo caso sarà analizzato dalla camera giudicante del CFBC perché la società di via Aldo Rossi non ha rispettato il break-even, ovvero il pareggio di bilancio, durante le stagioni 2015/16, 2016/17 e 2017/18. L'Uefa non farà nuovi commenti sull'argomento finché la camera giudicante non prenderà una decisione sul caso. Questa nuova indagine non è collegata con la sentenza che lo scorso dicembre ha punito il club per le stagioni 2014/15, 2015/16 e 2016/17". Il deferimento dell'Uefa non comporta una sanzione automatica del club meneghino, ma piuttosto l'apertura di un tavolo di trattativa, così come avvenuto negli anni passati.

Il Diavolo è inoltre in attesa di capire quale sarà la decisione del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri contro le sanzioni imposte per il mancato rispetto dei parametri per le stagioni 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 13:07