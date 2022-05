Milan, domani è il giorno di RedBird: poi il mercato

30-05-2022 11:35

Questa sarà la settimana decisiva per il passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliot al fondo RedBird. Nei prossimi giorni infatti, si dice già nella giornata di domani, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, arriverà a Milano per porre la firma sull’accordo preliminare per l’acquisizione della maggioranza del club rossonero, per una cifra di 1 miliardo e 300 milioni di euro.

Si aprirà dunque una nuova era per il Milan, con RedBird che ha confermato la fiducia in Paolo Maldini, che continuerà a occuparsi della costruzione della squadra in vista della prossima stagione.

Proprio con Maldini infatti, riporta Eurosport, è previsto il secondo incontro di Cardinale domani, un modo per conoscersi bene e per presentare le prossime strategie di mercato del Diavolo. I nomi sono davvero tanti, e vanno da Bremer e Botman per la difesa (uno esclude l’altro), Renato Sanches per il centrocampo e Zaniolo per l’attacco.

Oltre a questi ci sarà da sfoltire un po’ la rosa e da allungare sensibilmente la panchina in vista di una campagna europea che dovrà essere gestita molto meglio rispetto a questa stagione.