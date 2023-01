Milan, è Saint-Maximin l'alternativa a Zaniolo

24-01-2023 12:22

La trattativa tra Roma e Milan per Nicolò Zaniolo resta apertissima, ma il club giallorosso, attraverso il proprio direttore sportivo Tiago Pinto, ha già chiarito che non intende praticare sconti per la cessione dell’asso spezzino, nonostante lo scarso rendimento fin qui registrato da inizio stagione.

Come già accaduto in questi ultimi anni di calciomercato rossonero, la coppia di mercato Paolo Maldini-Frederic Massara avrebbe già pronta l’alternativa: si tratterebbe, secondo Tuttomercatoweb, del trequartista-esterno offensivo sinistro francese Allan Saint-Maximin, di proprietà del Newcastle United. Club che sarebbe disposto a liberarsene senza particolari ostacoli, dal momento che l’ex Nizza ha trovato poco spazio (12 presenze in Premier League) nello scacchiere di Eddie Howe.

