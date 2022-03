13-03-2022 20:10

Pierre Kalulu, la giovane rivelazione del Milan, ha esordito anche su Twitter, dedicando il suo primo post ai rossoneri: “Grazie ai tifosi per il loro sostegno dall’inizio della stagione“, ha scritto il difensore.

Autore della rete della vittoria in casa contro l’Empoli, da quando ha lasciato la seconda squadra del Lione per approdare in Serie A, il giocatore francese ha avuto un grande seguito in campo. E da ora, anche sui social.

OMNISPORT