Milan, esclusione a sorpresa tra i convocati

Il Milan torna in campo domenica sera, alle 20.45, nella sfida interna contro il Parma. Sono 23 i convocati dal mister Stefano Pioli, che non ha chiamato Zlatan Ibrahimovic (che sta recuperando dalla lesione muscolare) e ha operato una scelta a sorpresa per quel che riguarda il belga Alexis Saelemaekers. Nessun comunicato ufficiale sulle condizioni dell’esterno ex Anderlecht, secondo ‘Milan News’ si tratta di una semplice indisposizione.

Questo l’elenco dei convocati rossoneri:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leao, Maldini, Rebic.

OMNISPORT | 13-12-2020 13:09