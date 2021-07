Milan, esordio col botto di Giroud: 4 minuti e primo goal

Il Milan e Olivier Giroud si intendono subito a meraviglia. Al suo esordio in amichevole contro il Nizza, il bomber francese ci ha messo appena 4 minuti per mettere dentro il suo primo goal in rossonero.

Pioli lo aveva inizialmente tenuto in panchina, preferendogli Leao dal primo minuto. Il Milan è andato sotto al 58′ con il calcio di rigore trasformato da Gouiri, ma al 61′ è arrivato il momento di Giroud.

L’ex Chelsea non ha perso tempo e quattro minuti dopo ha realizzato l’1-1 incornando di testa su calcio di punizione dalla trequarti battuto da Castillejo.

E’ vero che si tratta ancora di una semplice amichevole, ma i segnali lanciati da Giroud sono da subito positivi e presentarsi con un goal, specie con la maglia numero 9 addosso, è comuqnue un grande inizio.

OMNISPORT | 31-07-2021 22:31