Milan: fatta per Loftus-Cheek, domani le visite mediche

Il centrocampista inglese arriva dal Chelsea per circa 21,5 milioni di euro. Oggi il giocatore è atteso in città

28-06-2023 15:11

Il Milan ha chiuso per Ruben Loftus-Cheek e il centrocampista inglese del Chelsea è atteso già oggi a Milano, dove domani sosterrà le visite mediche. L’operazione è a titolo definitivo, ai Blues vanno 21,5 milioni di euro circa. Sarà il primo innesto per i rossoneri di Stefano Pioli in un reparto, il centrocampo, dove sono previsti anche altri arrivi.

Per Loftus-Cheek, classe 1996, si tratta della prima esperienza all’estero dopo aver praticamente sempre vestito la maglia del Chelsea, tranne le due parentesi con il Crystal Palace (17-18) e con il Fulham (20-21). Nel 4-2-3-1 del Milan, può ricoprire sia il ruolo di mediano sia quello di trequartista di destra.