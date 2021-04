Milan, flop anche in campo: i tifosi ne hanno per tutti

Non c’è pace per il Milan. Dopo il clamoroso naufragio del progetto Super Lega, arriva anche la figuraccia sul campo. De Zerbi tiene fede alla parola data e passa a San Siro contro i rossoneri, consumando l’ideale rivincita delle ‘piccole’ su una delle ‘grandi’. E tra i tifosi serpeggia il malumore, per un piazzamento in Champions ora sempre più a rischio.

Le scuse di Maldini

Prima della gara arrivano le scuse di Maldini a tutti i tifosi, non solo quelli rossoneri, per la storia della Super Lega. Con tanto di precisazione: “Non ne sapevo nulla”. Il giornalista Paolo Ziliani non lo assolve: “Ecco Maldini, magari parlare prima, non a 10′ da Milan-Sassuolo, essendo passate quasi 72 ore non avrebbe guastato. E certo, buona caccia al posto-Champions, ammesso che sia giusto che andiate a giocarci, voi, l’Inter e la Juventus, e che tutti vogliano chiudere un occhio”. Un tifoso commenta: “S’è capito che in società non conta nulla, è una figurina”. Un altro lo difende: “Ma dai, a Maldini cosa gli puoi dire. È andato lì ha detto che non ne sapeva nulla e si è pure scusato per una scelta di cui lui era all’oscuro”. E un altro ancora sottolinea: “Gli altri allenatori e dirigenti hanno parlato durante le conferenze stampa o le interviste come lui, semplicemente ne hanno avuto occasione. I giocatori hanno parlato attravero twitter per salvare le loro posizioni. Quindi?”.

Milan-Sassuolo: la sblocca Calhanoglu

Nel primo tempo è la gemma di Calhanoglu a far sorridere i sostenitori del Milan. C’è chi ribadisce la sua ammirazione nei suoi confronti: “Calha è un grande lo dico dall’inizio del campionato….non bisogna farlo scappare ….rinnovo subito”. Mentre qualcun altro osserva polemico: “Stasera è un fuoriclasse, da un mese lo si massacrava al punto di chiedere a gran voce di allontanarlo!!! Ma????”. Mentre qualcuno ironizza: “Domani sicuramente chiederà l’adeguamento a 25 milioni l’anno per questo gol”.

Milan, il ribaltone nella ripresa

Nella ripresa però i rossoneri si siedono, falliscono qualche occasione e poi subiscono un micidiale uno-due firmato dal giovane Raspadori. Sui social fioccano le critiche: “Purtroppo giochiamo sempre in dieci o in nove il solito Leao inesistente. Io Pioli non lo capisco, basta con Leao“. Il portoghese è bersagliato: “Non capisco perché sia così svogliato”. Ma non è il solo a ricevere stilettate: “Cosa fanno in campo Leao e Rebic?”. Anche il tecnico finisce nel calderone: “Partita inguardabile e Pioli cosa ha fatto per portarla a casa? Niente”.

SPORTEVAI | 21-04-2021 20:28